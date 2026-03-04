Глава Пентагона отрицает связь операции против Ирана с Россией и Китаем

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что операция США против Ирана не обусловлена его партнерскими отношениями с Россией и Китаем, она нацелена исключительно на борьбу с амбициями Ирана обладать ядерным оружием.

"У меня нет никакого посыла к ним (России и Китаю - ИФ). Они не являются фактором в этой ситуации. Проблема связана не с ними. Здесь нас беспокоят лишь амбиции Ирана в ядерной сфере", - ответил министр на вопрос о том, какой сигнал он может направить России и Китаю в ответ на их призывы прекратить военные действия против Ирана.