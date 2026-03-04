Поиск

MOL и Slovnaft пожаловались в ЕК на хорватскую Janaf из-за условий поставок нефти

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Нефтяные компании MOL и Slovnaft в четверг направили в генеральный директорат Европейской комиссии по вопросам конкуренции письмо c обвинением в адрес Janaf (оператор Адриатического нефтепровода) в злоупотреблении монопольным положением, сообщает сербское издание NIN со ссылкой на венгерскую компанию.

Как сообщалось, ранее MOL и ее словацкое подразделение Slovnaft требовали от Janaf подтверждения возможности транспортировки нефти российского происхождения по Адриатическому нефтепроводу. Необходимость в этом появилась после 27 января, когда снабжение Венгрии и Словакии нефтью по трубопроводу "Дружба" было прервано, предположительно из-за повреждения инфраструктуры нефтепровода на территории Украины.

Хорватская компания пыталась запрашивать у MOL разрешения ЕС и США на такие поставки. Венгерская компания тогда подчеркнула, что "невозможно запросить отдельные разрешения ЕС и США для каждой партии, и это неоправданное бюрократическое препятствие сделало бы невозможным бесперебойную транспортировку". После Janaf попросила время для интерпретации положения о санкциях ЕС относительно возможности поставлять российскую нефть в Венгрию и Словакию.

MOL утверждает, что Janaf задерживает принятие решения о транспортировке российской нефти, ссылаясь на дополнительные юридические проверки, несмотря на то, что санкции ЕС предусматривают для Венгрии и Словакии возможность доставки российской нефти альтернативными способами в случае, если поставки по "Дружбе" невозможны.

Также в письме MOL и Slovnaft утверждают, что Janaf с 2022 года взимает плату за транспортировку нефти, в 3-4 раза превышающую реальную рыночную цену.

Это не первая жалоба MOL и Slovnaft на Janaf, направленная в ЕК. В ноябре 2025 года компании выражали опасения о навязывании хорватской Janaf новых условий поставок нефти. В частности, отмечалось, что оператор трубопровода требовал приобрести дополнительные объемы, которые будут введены в систему как "технические запасы".

