В Тегеране оценили потери ВС США в полтысячи человек

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - С начала боевых действий на Ближнем Востоке погибли более 500 американских военных, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, рассуждая о том, выгодна ли Соединенным Штатам эта военная операция. Об этом сообщает Tasnim.

Лариджани предупредил о "высокой цене", которую заплатят противники Ирана, за гибель аятоллы Али Хаменеи.

Американская сторона ранее признала гибель лишь шести военных. 2 марта глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн заявил, что для достижения целей во время операции против Ирана потребуется время, могут быть новые потери среди американских военных.