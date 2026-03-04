Поиск

МИД Ливана заявил о гибели 72 человек в результате израильских атак

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Удары Израиля по территории Ливана за последние дни привели к гибели 72 человек, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на Минздрав Ливана.

По данным министерства, по меньшей мере 437 человек получили ранения.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам обратился к населению, пообещав приложить все усилия, чтобы положить конец военным действиям и чтобы внутренне перемещенные лица смогли вернуться домой.

Боевые действия между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и движением "Хезболла" возобновились с началом операции США и Израиля против Ирана.

Хроника 28 февраля – 04 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ливан Иран Минздрав Израиль Наваф Салам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 4 марта

Страховка для следующих через Ормузский пролив судов подорожала в 12 раз

Лед на Финском заливе начал разрушаться

 Лед на Финском заливе начал разрушаться

Венгрия попросила у России гарантий поставок нефти и газа

Путин решил освободить двоих граждан Венгрии, которые попали в плен к российским военным

 Путин решил освободить двоих граждан Венгрии, которые попали в плен к российским военным

В Тегеране оценили потери ВС США в полтысячи человек

 В Тегеране оценили потери ВС США в полтысячи человек

Военные США заявили о планах наносить больше ударов вглубь Ирана

В Персидском заливе поврежден шведский танкер

QatarEnergy объявила форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа

СМИ оценили потери военного оборудования США в ходе конфликта с Ираном почти в $2 млрд

 СМИ оценили потери военного оборудования США в ходе конфликта с Ираном почти в $2 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8571 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 362 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 143 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });