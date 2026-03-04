МИД Ливана заявил о гибели 72 человек в результате израильских атак

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Удары Израиля по территории Ливана за последние дни привели к гибели 72 человек, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на Минздрав Ливана.

По данным министерства, по меньшей мере 437 человек получили ранения.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам обратился к населению, пообещав приложить все усилия, чтобы положить конец военным действиям и чтобы внутренне перемещенные лица смогли вернуться домой.

Боевые действия между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и движением "Хезболла" возобновились с началом операции США и Израиля против Ирана.