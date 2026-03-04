МИД Испании отрицает, что страна согласилась сотрудничать с армией США по Ирану

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Испания не меняла позицию по поводу американской и израильской военной операции против Ирана и не соглашалась на сотрудничество с ВС США, заявил в среду вечером глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес.

"Наша позиция по поводу этой войны по-прежнему ясная и непреклонная: мы против нее", - сказал он в интервью радиостанции "Кадена СЕР".

Министр также заявил, что "категорически опровергает" утверждения Белого дома о согласии Испании на сотрудничество с военными США.

"Позиция правительства Испании по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз не изменилась совершенно", - отметил Альбарес.

Он подчеркнул, что не понимает, о каком согласии Испании на сотрудничество ранее заявили в Белом доме.

"У нас есть двустороннее соглашение с США. И никакого использования испанских военных баз для целей, не оговоренных в этом соглашении, не будет. Любые военные операции должны проводиться с разрешения ООН", - сказал глава МИД Испании.

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти Испании дали согласие на сотрудничество с американскими военными после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Мадриду прекращением торговли.

"Думаю, они услышали вчера слова президента. Насколько я понимаю, в течение последних часов они выразили согласие сотрудничать с армией США", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Левитт не уточнила, в чем именно будет заключаться это сотрудничество.

Во вторник Трамп раскритиковал Испанию, в том числе, за отказ от предоставления военных баз для ударов по Ирану. Президент США заявил, что решил прекратить торговлю с Испанией.