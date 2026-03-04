Испания согласилась сотрудничать с военными США

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Власти Испании дали согласие на сотрудничество с американскими военными после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Мадриду прекращением торговли, сообщила в среду представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Думаю, они услышали вчера слова президента. Насколько я понимаю, в течение последних часов они выразили согласие сотрудничать с армией США", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Левитт не уточнила, в чем именно будет заключаться это сотрудничество.

Во вторник Трамп раскритиковал Испанию, в том числе за отказ от предоставления военных баз для ударов по Ирану. Президент США заявил, что решил прекратить торговлю с Испанией.