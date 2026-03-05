Поиск

Рынки акций Европы в среду восстановились после падения в начале недели

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в среду несколько восстановились после падения в начале этой недели.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 за день поднялся на 1,4% (до 612,7 пункта) после совокупного падения более чем на 4% в понедельник и вторник. Технологический сектор, сфера путешествий и сегмент продаж предметов роскоши, которые были в эпицентре распродажи, продемонстрировали подъем.

Британский индикатор FTSE 100 и французский CAC 40 увеличились на 0,8%, германский DAX - на 1,7%, итальянский FTSE MIB - на 2%.

Испанский IBEX 35 взлетел на 2,5%, несмотря на снижение в начале торгов. Данное снижение было обусловлено угрозами президента США Дональда Трампа, что США разорвут торговые отношения с Испанией после того, как Мадрид отказался предоставить свои военные базы для американской авиации, участвующей в операции против Ирана.

Значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг еврозоны, согласно окончательным данным HCOB и S&P Global, в феврале составило 51,9 пункта по сравнению с 51,6 пункта в предыдущий месяц. Сводный PMI повысился также до 51,9 пункта с 51,3 пункта. Значение индикаторов выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности.

Сводный PMI в Германии в феврале повысился до 53,2 пункта с 52,1 пункта, во Франции - до 49,9 пункта с 49,1 пункта, в Италии - до 52,1 пункта с 51,4 пункта. В Испании индикатор снизился до 51,5 пункта с 52,9 пункта.

Безработица в еврозоне в январе опустилась до рекордно низких 6,1% по сравнению с 6,2% месяцем ранее, сообщило статуправление Евросоюза. Аналитики ожидали ее сохранения на декабрьском уровне, по данным Trading Economics.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (4%), самый высокий - в Испании (9,8%). Во Франции безработица составила 7,7%, в Италии - 5,1%.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стали бумаги итальянского оператора казино Lottomatica, подорожавшие на 15%. Компания спрогнозировала рост скорректированной прибыли на 10-15% в 2026 году, а также о выплате дивидендов и намерении выкупить до 12,5% находящихся в обращении акций в ближайшее 18 месяцев.

Стоимость ASM International увеличилась на 5%. Голландский производитель оборудования для выпуска полупроводников в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 26%, однако она оказалась лучше ожиданий экспертов. Кроме того, руководство компании рекомендовало повысить дивиденды до 3,25 евро на акцию с 3 евро.

Цена бумаг других представителей полупроводниковой отрасли также повысилась, в том числе Infineon Technologies - на 5,4%, BE Semiconductor Industries - на 5,3%, STMicroelectronics - на 2,3%, ASML Holding - на 3,3%.

Французская Dassault Aviation в 2025 году увеличила выручку и чистую прибыль сильнее прогнозов рынка благодаря высокому спросу на частные самолеты Falcon. Котировки акций компании выросли на 4,8%.

Бумаги L'Oreal подорожали на 2,9%, Hermes - на 1,7%, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 1%.

В то же время капитализация adidas за день сократилась на 3,6%. Германский производитель спортивных товаров планирует в 2026 году увеличить операционную прибыль до 2,3 млрд евро по сравнению с 2,06 млрд евро в прошлом году. При этом подготовленный Visible Alpha консенсус-прогноз предполагает более значительный подъем - до 2,72 млрд евро.

Цена бумаг Continental снизилась на 0,5%. Германский производитель автокомпонентов получил чистый убыток в 2025 году и спрогнозировал сокращение выручки в текущем году.

Котировки акций Bayer AG опустились на 2,4% на новости, что германский химико-фармацевтический концерн в минувшем квартале нарастил чистый убыток в 11 раз.

Бумаги нефтяных компаний подешевели, в том числе Equinor - на 2,8%, BP Plc - на 2,4%, Shell - на 1,6%, TotalEnergies - на 1,8%.

Акции Traton потеряли в цене 3,2%. Германский производитель грузовиков и автобусов сократил выручку в 2025 году на 7%, поставки машин - на 9%.

