Запуск частной японской ракеты Kairos вновь закончился неудачей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Очередной запуск частной японской ракеты Kairos-3 состоялся в четверг с космодрома на территории префектуры Вакаяма, однако он завершился неудачей, сообщает компания-разработчик Space One.

Ракета стартовала с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма в 11:10 по местному времени (в 05:10 мск), однако через полторы минуты возникли неполадки в системе управления, в результате чего компания приняла решение о прекращении полета, отключив работу двигателей.

Были потеряны пять экспериментальных малых спутников, которые ракета должна была вывести на орбиту.

Первые две попытки запуска ракеты в 2024 году также были неудачными. В ходе первого испытательного пуска ракета-носитель взорвалась в воздухе через несколько секунд после старта.

Kairos - легкая твердотопливная ракета длиной 18 метров и весом 23 тонны. Компания Space One со штаб-квартирой в Токио ведет ее разработку с 2018 года.