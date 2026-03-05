Поиск

Запуск частной японской ракеты Kairos вновь закончился неудачей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Очередной запуск частной японской ракеты Kairos-3 состоялся в четверг с космодрома на территории префектуры Вакаяма, однако он завершился неудачей, сообщает компания-разработчик Space One.

Ракета стартовала с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма в 11:10 по местному времени (в 05:10 мск), однако через полторы минуты возникли неполадки в системе управления, в результате чего компания приняла решение о прекращении полета, отключив работу двигателей.

Были потеряны пять экспериментальных малых спутников, которые ракета должна была вывести на орбиту.

Первые две попытки запуска ракеты в 2024 году также были неудачными. В ходе первого испытательного пуска ракета-носитель взорвалась в воздухе через несколько секунд после старта.

Kairos - легкая твердотопливная ракета длиной 18 метров и весом 23 тонны. Компания Space One со штаб-квартирой в Токио ведет ее разработку с 2018 года.

Токио Япония Space One
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 5 марта

Карни не исключил участия Канады в действиях против Ирана

 Карни не исключил участия Канады в действиях против Ирана

Венесуэла продаст до тонны золота в США

 Венесуэла продаст до тонны золота в США

США разместят стратегические бомбардировщики на британских базах для ударов по Ирану

Утечка нефти произошла в результате взрыва на танкере у берегов Кувейта

В МИД РФ заявили о готовности Москвы стать посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана

ПВО Саудовской Аравии сбили три крылатые ракеты над Эль-Харджем

Рютте заявил, что страны НАТО поддерживают действия США против Ирана

 Рютте заявил, что страны НАТО поддерживают действия США против Ирана

Fox News сообщил, что иракские курды начали наступление на Иран

Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

 Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8573 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 381 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 143 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });