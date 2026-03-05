Азербайджан готовит меры для защиты на фоне атаки дронов со стороны Ирана

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана в ответ на атаку дронами с территории Ирана заявило, что готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности страны, обеспечения безопасности гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.

"5 марта ВС Ирана с иранской территории была осуществлена атака беспилотными летательными аппаратами на Нахичеванский международный аэропорт Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана и другую гражданскую инфраструктуру. Технические параметры беспилотных летательных аппаратов и подробности атаки в настоящее время расследуются", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Ведомство осудило атаку, совершенную ВС Ирана против гражданской инфраструктуры на территории Азербайджана при отсутствии какой-либо военной необходимости.

"Ответственность за произошедший инцидент полностью ложится на Исламскую Республику Иран. Министерство обороны Азербайджана готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, обеспечения безопасности гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, и данные акты нападения не останутся без ответа", - подчеркивает ведомство.