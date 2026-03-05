Поиск

Иранский корабль запросил срочный заход в порт Шри-Ланки

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Корабль Ирана, находящийся недалеко от Шри-Ланки, просит дать ему разрешение на экстренный заход в порт, сообщил депутат ланкийского парламента Намаль Раджапакса.

"Обращаем внимание, что еще один иранский корабль, находящийся в исключительной экономической зоне Шри-Ланки, совсем близко от ее территориальных вод, добивается разрешения правительства на срочный заход в порт. Но мы все еще ждем ответа правительства", - приводит Hindustan Times слова парламентария.

Он не уточнил, в чем причина такой спешки со стороны иранского экипажа.

В среду у берегов Шри-Ланки подал сигнал бедствия иранский фрегат Iris Dena, на котором, предварительно, находились 180 членов экипажа. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что подлодка США потопила корабль. Погибли не менее 80 моряков.

Iris Dena возвращался с морских маневров International Fleet Review 2026, которые принимала Индия в феврале в районе Вишакхапатнама.

