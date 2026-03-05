Поиск

Беспилотную опасность отменили в Абхазии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Абхазии отменили беспилотную опасность, объявленную в 16:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Ранее президент Абхазии Бадра Гунба провел заседание Совета безопасности республики в связи с тем, что в воздушном пространстве страны вечером и ночью 4 марта было зафиксировано около 30 иностранных дронов. Абхазские и российские военнослужащие совместно отразили атаку беспилотников, обломки которых упали в 11 населенных пунктах страны.

По сообщению Минобороны республики, 14 дронов были сбиты на суше, а остальные были нейтрализованы над морем.

Абхазия
