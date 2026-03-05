Минздрав Ливана сообщил о 102 погибших в результате ударов Израиля

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Удары Израиля по территории Ливана за последние дни привели к гибели 102 человек, сообщают в четверг ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав.

По данным министерства, не менее 638 человек получили ранения.

Накануне сообщалось о 72 погибших и 437 раненых.

Боевые действия между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и движением "Хезболла" возобновились в субботу с началом операции США и Израиля против Ирана.