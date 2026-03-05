Более 3,6 тыс. гражданских объектов повреждены в Иране при ударах США и Израиля

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Свыше 3,6 тыс. гражданских объектов получили повреждения в ходе израильско-американской операции по нанесению ударов по Ирану, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на иранское Общество Красного полумесяца.

Согласно данным гуманитарной организации, около 3 тыс. из этих объектов - жилые дома, под удары также попали объекты системы здравоохранения и центры Красного полумесяца.

Во вторник в организации заявили, что с субботы при ударах Израиля и США погибли 787 человек. В среду в Минздраве Ирана утверждали, что погибли 926 человек.