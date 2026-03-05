Власти Ирана заявили, что готовы на случай сухопутной операции США

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Иранские военные готовы к любым сценариям развития американо-израильской военной операции, заявил в четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы подготовились к любому развитию событий", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC, отвечая на вопрос о том, что думает Тегеран о перспективе сухопутной операции США.

Аракчи заверил, что Иран готовился к обороне и исходит из того, что может справиться и с такой угрозой. "Мы будем ждать их", - отметил министр, говоря о том, что будет, если США решатся на действия непосредственно на территории Ирана.

Ранее в Белом доме заявляли, что на данном этапе сухопутная операция не входит в планы ВС США по Ирану. При этом президент США Дональд Трамп говорил, что не будет исключать какие бы то ни было варианты действий.