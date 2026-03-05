Обломки сбитых воздушных целей повредили подстанцию в Севастополе

Город частично обесточен

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали Севастополь, обломки сбитой воздушной цели повредили подстанцию, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в четверг.

"Нет электроэнергии в части Ленинского и Нахимовского районов, на улице Жидилова и генерала Мельника. Осколки от сбитых воздушных целей повредили подстанцию", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Специалисты уже работают на месте, добавил он. Сроки восстановления электроснабжения пока неизвестны.

По словам Развожаева, в настоящее время сбито три воздушных цели над городом. Также известно о повреждении газовой трубы осколком от сбитой цели.

В Севастополе объявлена воздушная тревога.