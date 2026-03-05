Президент Узбекистана решительно осудил удары иранских дронов по Нахичевани

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым решительно осудил атаку Ирана дронами по Нахичеванской Автономной Республике.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 5 марта позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Мирзиеев решительно осудил атаки Ирана против Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, выразил полную поддержку Узбекистана Азербайджану, подчеркнул, что его страна всегда находится рядом с Азербайджаном", - сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

Алиев проинформировал Мирзиеева об инциденте и отметил, что в настоящее время ситуация находится под полным контролем.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены перспективы дальнейшего развития дружественных, братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. Главы государств еще раз подтвердили, что Азербайджан и Узбекистан и впредь будут постоянно поддерживать друг друга", - подчеркивается в информации.