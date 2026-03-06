Бомбардировщики США нанесли более 2 тыс. ударов по Ирану за последние 72 часа

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американские бомбардировщики нанесли более двух тыс. ударов по Ирану за последние 72 часа, в том числе вблизи Тегерана, заявил на пресс-конференции глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

"За последний час наши (стратегические) бомбардировщики В-2 сбросили десятки 900-килограммовых бомб на заглубленные базы иранских баллистических ракет", - сообщил он.

"Мы также нанесли удары по космическому командованию Ирана", - добавил Купер.

По его словам, за последние 24 часа атаки иранских баллистических ракет уменьшились на 90%, атаки беспилотников - на 83%.

"Наши удары по ВМС Ирана интенсифицировались. На данный момент уничтожено уже 30 кораблей", - сказал адмирал.