Бомбардировщики США нанесли более 2 тыс. ударов по Ирану за последние 72 часа

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американские бомбардировщики нанесли более двух тыс. ударов по Ирану за последние 72 часа, в том числе вблизи Тегерана, заявил на пресс-конференции глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

"За последний час наши (стратегические) бомбардировщики В-2 сбросили десятки 900-килограммовых бомб на заглубленные базы иранских баллистических ракет", - сообщил он.

"Мы также нанесли удары по космическому командованию Ирана", - добавил Купер.

По его словам, за последние 24 часа атаки иранских баллистических ракет уменьшились на 90%, атаки беспилотников - на 83%.

"Наши удары по ВМС Ирана интенсифицировались. На данный момент уничтожено уже 30 кораблей", - сказал адмирал.

Хроника 28 февраля – 06 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Тегеран США Иран
