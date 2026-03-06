Трамп заявил, что теперь Иран хочет договариваться, а США - воевать

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - На фоне нынешней эскалации ситуации Тегеран хочет соглашения, но он опоздал, потому что Вашингтон хочет воевать, заявил президент США Дональд Трамп.

"Они звонят, спрашивают: "Как нам заключить соглашение?" Я говорю: "Вы немного опоздали". И мы хотим воевать сейчас больше, чем они", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.

Он не уточнил, кто именно с иранской стороны контактировал с США.

"Мы также призываем иранских дипломатов по всему миру просить убежище и помочь нам сформировать новый и лучший Иран с огромным потенциалом", - добавил американский лидер.

Трамп вновь подчеркнул, что операция против Ирана "значительно опережает график".

"Американские военные вместе с замечательными израильскими партнерами продолжают тотально громить врага, значительно опережая график и на уровнях ранее невиданных", - сказал президент.