Госдеп утверждает, что США и Венесуэла договорились о восстановлении дипотношений

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - США и временные власти Венесуэлы договорились восстановить дипломатические и консульские отношения, сообщает Госдеп.

"Этот шаг будет способствовать нашим совместным усилиям по укреплению стабильности, поддержке экономического восстановления и продвижению политического урегулирования в Венесуэле", - говорится в пресс-релизе, распространенном Госдепартаментом.

Отмечается, что США сосредоточены на том, чтобы "помочь венесуэльскому народу продвигаться вперед в рамках поэтапного процесса, который создает условия для мирного перехода к демократически избранному правительству".

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США в 2019 году после того, как Вашингтон признал президентом страны одного из лидеров оппозиции Хуана Гуаидо. Американские дипломаты были высланы из Венесуэлы.