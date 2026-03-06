Генпрокуроры 20 штатов подали иск против 10-процентной пошлины на импорт

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуроры 20 штатов США подали в суд на президента Дональда Трампа, иск направлен на отмену введенного президентом 10-процентного налога на импорт, сообщает The New York Times.

"Президент ясно дал понять, что он собирается ввести тарифы по всему миру любыми необходимыми средствами", - заявили штаты в своем иске.

Они назвали действия Трампа "проявлением абсолютно неограниченной исполнительной власти".

По их мнению, президент США не имел полномочий вводить этот налог и "обходить стороной" решение Верховного суда, который признал, что решение Трампа о введении в 2025 году пошлин в отношении товаров из большого числа стран мира незаконно.

Если Трамп проиграет новое дело, это может вынудить администрацию вернуть деньги, собранные по 10-процентному тарифу, пишет издание.

В американском Верховном суде 20 февраля объявили, что решение президента Трампа о введении в 2025 году пошлин в отношении товаров из большого числа стран мира незаконно. Такое мнение выразили шесть судей, о противоположной точке зрения заявили трое.

В Верховном суде пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон IEEPA не дает главе государства права вводить подобные пошлины на импорт товаров.