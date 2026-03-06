Поиск

СМИ сообщили о трех сбитых американских беспилотниках в ходе операции против Ирана

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Три американских ударных беспилотника MQ-9 Reaper были сбиты в ходе операции против Ирана, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на официальные источники.

По их данным, точное место крушения беспилотников неизвестно, но один, вероятно, упал у берегов Ирана. При этом остается также неясным, кто конкретно их сбил.

В ходе недавнего инцидента один MQ-9 Reaper был сбит, предположительно, в результате "огня по своим" со стороны Катара, сообщили официальные лица.

Хроника 28 февраля – 06 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Катар CBS News
