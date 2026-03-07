США спешат заменить радар противоракетной системы THAAD, уничтоженный Ираном

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американские войска пытаются в срочном порядке заменить радар системы противоракетной обороны THAAD в Иордании, который был поврежден в ходе недавней атаки иранского беспилотника, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на официальный американский источник.

Радар является критически важным компонентом наземной системы ПРО, которая способна перехватывать иранские баллистические ракеты. Без его функционирования территория королевства, где размещена крупнейшая на Ближнем Востоке группировка американских истребителей, будет уязвима для атак.

По оценкам источников в оборонном ведомстве, стоимость радиолокационной станции AN/TPY-2 составляет от $500 млн до $1 млрд.

Как отмечает издание, согласно спутниковым снимкам и данным американских военных, Иран проводит большое количество атак против объектов противовоздушной обороны по всему региону, в том числе в Иордании, ОАЭ и Катаре.

США и их партнеры в регионе используют сеть систем THAAD и зенитных ракетных комплексов Patriot для перехвата ракет и беспилотников, запускаемых Ираном.