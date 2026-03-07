Израиль вновь нанес авиаудары по Тегерану

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ВВС Израиля в субботу нанесли новую серию ударов по Тегерану - бомбардировкам подверглись Университет имама Хусейна, а также военные бункеры, сообщает израильская армия (ЦАХАЛ).

"Более 80 израильских боевых самолетов на основании данных разведки нанесли новую серию ударов по инфраструктуре в Тегеране, а также по районам в центре страны", - говорится в коммюнике ЦАХАЛ.

В нем отмечается, что здание Университета имама Хусейна в последнее время использовалось для проведения собраний руководства КСИР.

В Вашингтоне в свою очередь сообщили, что за первую неделю американо-израильской операции в Иране США атаковали более 3 тыс. объектов.