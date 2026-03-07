Трамп считает, что США располагают практически неограниченным запасом вооружений

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США обладают практически неограниченным запасом вооружений.

"Запасы вооружений в США среднего уровня и уровня выше среднего никогда не были выше и лучше. Как мне доложили сегодня, у нас есть практически неограниченный запас таких вооружений", - написал он в субботу в соцсети Truth Social.

По его мнению, "используя эти резервы, войны можно вести вечно и очень успешно".

Трамп отметил, что еще в период первого президентского срока он перестроил военную промышленность США и сейчас продолжает делать это.

"США полны сил и готовы к крупным победам", - заключил он.