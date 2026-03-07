Израиль нанес более 3 тыс. ударов по Ирану с начала военной операции

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Израильские ВВС нанесли около 3,4 тыс. ударов по территории Ирана и вывели из строя более 150 иранских систем противовоздушной обороны с начала военной операции, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин.

"В рамках операции мы нанесли около 3,4 тыс. ударов по всей территории Ирана и вывели из строя более 150 иранских систем противовоздушной обороны. На данный момент ВВС сбросили около 7,5 тыс. боеприпасов на цели по всему Ирану", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, в районе Паршин в выходные Израиль атаковал стратегический производственный комплекс, который включает в себя инфраструктуру и заводы по производству взрывчатых веществ, сырья для баллистических ракет, а также научно-исследовательский центр по производству крылатых ракет.

В ходе другой операции Израиль атаковал крупный завод по производству баллистических ракет Корпуса стражей исламской революции, расположенный в Шахроде. Пресс-секретарь ЦАХАЛ утверждает, что "именно там было произведено большинство ракет, выпущенных по Израилю".