В CENTCOM отрицают, что Иран захватил в плен военных США

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Прозвучавшие в Иране заявления о захвате в плен американских военных не соответствуют действительности, заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

"Заявления иранского режима о захвате американских военных - это очередной пример лжи и попыток ввести в заблуждение", - заявили в командовании телеканалу "Аль-Джазира".

Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани сообщил в соцсетях о захвате в плен нескольких военнослужащих США.