В КСИР заявили об увеличении дальности и мощности иранских ракетных комплексов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Иранская сторона нарастит ракетные удары, сделав их более мощными и дальнобойными, сообщают в понедельник ближневосточные СМИ со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

"Мы расширяем дальность и мощность наших ракетных комплексов", - сказал командующий ВКС КСИР Маджид Мусави.

Он отметил, что "отныне не будет запускаться ни одна ракета с боеголовкой, вес которой менее одной тонны".

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что в понедельник нанесли серию ударов по десяткам объектов иранской инфраструктуры. Согласно ЦАХАЛ, среди атакованных целей был, в частности, центр управления запусками беспилотных летательных аппаратов штаба КСИР.