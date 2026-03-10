Трамп заявил о скором завершении операции против Ирана

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американо-израильская операция против Ирана скоро завершится, заявил президент США Дональд Трамп.

"Скоро, очень скоро", - сказал он на пресс-конференции во Флориде.

При этом, отвечая на вопрос журналиста о том, возможно ли завершение уже в течение этой недели, Трамп сказал: "Нет".

Главной целью операции против Ирана Трамп назвал лишение этой страны способности угрожать соседям, Израилю и Вашингтону.

"Нам нужно, чтобы на следующий день (после завершения боевых действий - ИФ) они не бросились создавать ядерное оружие", - сказал он на пресс-конференции.

Трамп добавил, что ему важно, чтобы у Ирана не было возможности создать не только ядерное оружие, но и другое оружие, которые бы могло угрожать "соседним странам, Израилю, США".

Трамп вновь выступил с утверждениями, что, если бы не его решительные действия, Иран создал бы ядерное оружие, а также ракеты, способные достать до США.