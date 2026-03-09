Путин и Трамп провели телефонный разговор

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить развитие международной обстановки, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Дональд Трамп позвонил Владимиру Владимировичу Путину, чтобы обсудить ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки", - заявил Ушаков журналистам в понедельник.

По словам Ушакова, "акцент, естественно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию".