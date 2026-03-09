В Кремле считают, что Путин и Трамп провели полезный обмен мнениями по вопросу урегулирования иранского конфликта

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом высказал ряд соображений, направленных на урегулирование иранского конфликта, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, президентом Ирана и руководителями ряда других стран", - сказал Ушаков.

Он добавил, что Трамп в свою очередь "дал свою оценку развитию ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции".

"Отмечу, что на этот счет состоялся предметный и, я думаю, небесполезный обмен мнениями", - добавил представитель Кремля.