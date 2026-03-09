США уже выполнили почти все военные задачи в Иране

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Американские военные близки к тому, чтобы выполнить поставленные задачи в том, что касается операции против Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

"Думаю, многие цели войны достигнуты, мы очень близки к этому", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

Трамп повторил утверждение о том, что Иран остался без ВМС, ВВС и почти без ракет. "Мы везде уничтожаем их беспилотники, равно как и цеха по их производству", - добавил он.

"Если вы изучите вопрос, то увидите, что в военном отношении там ничего не осталось", - добавил президент США.

Также Трамп повторил мысль о том, что операция против Ирана идет быстрее, чем планировалось.

Он вновь выразил недовольство выбором Моджтабы Хаменеи на пост верховного лидера Ирана. "У меня нет никаких посланий для него", - отметил Трамп.