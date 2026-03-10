Поиск

США поразили более 50 кораблей ВМС Ирана

Американский военнослужащий проводит предполетную проверку самолета F/A-18E Super Hornet, 2 марта 2026 г.
Фото: U.S. Navy via Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американские войска уничтожили или повредили более 50 кораблей ВМС Ирана с начала военной операции, сообщило командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Отмечается также, что за первые 10 дней операции американские вооруженные силы нанесли удары по 5 тыс. иранских целей.

Кроме того, в операции помимо большого количества тактической авиации, беспилотников и средств ПВО были задействованы стратегические бомбардировщики, в том числе B-2A, B-52H и B-1B, которые наносили мощные удары по наиболее защищенным объектам хранения и производства баллистических ракет Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции во Флориде сообщил о поражении более 5 тыс. целей в ходе операции против Ирана. При этом он отметил, что США "оставили некоторые важные цели на потом". Трамп пояснил, что хочет понаблюдать за развитием обстановки, прежде чем принять решение о дальнейших ударах. В частности, по словам Трампа, речь может идти о выведении из строя мощностей по генерации электроэнергии.

США поразили более 50 кораблей ВМС Ирана

