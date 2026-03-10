Поиск

Иран планирует начать взимать с танкеров и судов в Персидском заливе плату за безопасность

Иран планирует начать взимать с танкеров и судов в Персидском заливе плату за безопасность
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Иран намерен начать требовать плату за безопасность с коммерческих судов в Персидском заливе, передает CNN.

"Иран завершает работу над планом введения "пошлины за безопасность" в Персидском заливе в отношении нефтяных танкеров и коммерческих судов, принадлежащих союзным США странам", - сообщает телеканал со ссылкой на иранский источник, знакомый со стратегией руководства страны.

Источник настаивает, что Ормузский пролив "закрыт", а в руках Ирана - "вентиль мировых цен на нефть".

"Цены на энергоносители стали нестабильными, и мы будем продолжать бороться, пока Трамп не объявит о поражении", - отметил собеседник CNN.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что при необходимости ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него.

Хроника 28 февраля – 10 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп пригрозил Ирану еще большим ударом при остановке поставок нефти через Ормузский пролив

Иран планирует начать взимать с танкеров и судов в Персидском заливе плату за безопасность

 Иран планирует начать взимать с танкеров и судов в Персидском заливе плату за безопасность

Трамп заявил о скором завершении операции против Ирана

США на время остановят нефтяные санкции против ряда стран

Трамп назвал хорошим разговор с Путиным

 Трамп назвал хорошим разговор с Путиным

США уже выполнили почти все военные задачи в Иране

В Кремле считают, что Путин и Трамп провели полезный обмен мнениями по иранскому конфликту

Путин и Трамп провели телефонный разговор

 Путин и Трамп провели телефонный разговор

Что произошло за день: понедельник, 9 марта

Здание дома Русской культуры уничтожено в Ливане ударом израильской ракеты
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 559 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8603 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });