Иран планирует начать взимать с танкеров и судов в Персидском заливе плату за безопасность

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Иран намерен начать требовать плату за безопасность с коммерческих судов в Персидском заливе, передает CNN.

"Иран завершает работу над планом введения "пошлины за безопасность" в Персидском заливе в отношении нефтяных танкеров и коммерческих судов, принадлежащих союзным США странам", - сообщает телеканал со ссылкой на иранский источник, знакомый со стратегией руководства страны.

Источник настаивает, что Ормузский пролив "закрыт", а в руках Ирана - "вентиль мировых цен на нефть".

"Цены на энергоносители стали нестабильными, и мы будем продолжать бороться, пока Трамп не объявит о поражении", - отметил собеседник CNN.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что при необходимости ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него.