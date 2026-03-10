В Тегеране утверждают, что ударили по нефтяной инфраструктуре в Израиле

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Иранские военные заявили об ударах по нефтяной инфраструктуре в городе Хайфа в Израиле, передает во вторник агентство "Тасним" со ссылкой на армию Ирана.

В сообщении отмечается, что ВС Ирана атаковали нефтеперерабатывающий завод и топливные резервуары в Хайфе. Согласно иранской стороне, для ударов использовались беспилотники.

Ранее стало известно, что военные в ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии и Бахрейне за ночь перехватили ряд беспилотников и ракет, запущенных с территории Ирана по объектам энергетической инфраструктуры.