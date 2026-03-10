Польша ограничила воздушное движение на границе с Белоруссией и Украиной до июня

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В восточной части Польши вдоль границ с Белоруссией и Украиной введены ограничения воздушного движения, сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA).

"По запросу Оперативного командования видов вооруженных сил с 10 марта по 9 июня 2026 года в восточной части Польши вводятся ограничения воздушного движения", - говорится в сообщении.

Судя по представленным PANSA графикам, зона ограничений охватывает границу с Белоруссией и Украиной по всей ее протяженности.

Агентство уточняет, что ограничения не распространяются на полеты пассажирской авиации на высоте свыше 3 километров.