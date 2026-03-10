CNN сообщил, что США в первые два дня конфликта с Ираном потратили боеприпасов на $5,6 млрд

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Военные США в течение первых дней боевых действий против Ирана израсходовали боеприпасов стоимостью $5,6 млрд, сообщает во вторник CNN со ссылкой на источники.

"По словам двух человек, знакомых с переданным в понедельник из Пентагона Конгрессу США отчетом, военные истратили боеприпасов свыше чем на $5 млрд за первые два дня войны против Ирана", - сообщает телеканал.

По данным CNN, подобные цифры вызывают беспокойство в Конгрессе по поводу того, что США в данный момент слишком быстро расходуют арсеналы современных вооружений, включая высокоточные управляемые боеприпасы дальнего действия.

Источники в Конгрессе заявили, что по-видимому, администрации США вскоре потребуется запрашивать дополнительное финансирование для производства боеприпасов. "А это будет следующим крупным сражением", - сказал неназванный помощник одного из конгрессменов.