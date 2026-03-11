Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Новой Зеландии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане в 706 км северо-восточнее города Тауранга на Северном острове в Новой Зеландии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 02:51 по мск в среду землетрясения находился примерно в 427 км южнее острова Рауль (островная дуга Кермадек).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.