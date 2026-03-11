Минск повысил минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для внешних рынков, кроме РФ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии пересмотрело предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам.

Соответствующее постановление Минсельхозпрода от 10 марта опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, с 11 марта молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подсластителей, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5% нельзя продавать на внешние рынки дешевле $2,6 за 1 кг (ранее - $2,45).

При этом цена для российского рынка не изменилась, оставшись на уровне 235 российских рублей за 1 кг.