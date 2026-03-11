Поиск

Министры G7 поддержали идею использования нефти из стратегических резервов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министры энергетики стран G7 выразили поддержку идее принятия упреждающих мер, в частности использования нефтяных стратегических резервов, из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на коммюнике министров.

Согласно документу, выдержки из которого приводит агентство, министры "дали принципиальное согласие на применение проактивных мер, в том числе на использование стратегических резервов".

Они также отметили, что "внимательно следят за тенденциями на энергетическом рынке и координируют свои действия в рамках G7", а также с международными партнерами и странами-членами Международного энергетического агентства (МЭА).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "Группы семи" постепенно начинают склоняться к идее об использовании нефти из своих стратегических резервов.

32 страны, являющиеся членами МЭА, держат стратегические запасы нефти в рамках коллективной системы реагирования на чрезвычайные ситуации, созданной для преодоления кризисов на нефтяном рынке. Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти.

G7 МЭА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Добыча восстановлена на месторождении Тенгиз после приостановки в январе

Молдавия начала процедуру окончательного выхода из СНГ

 Молдавия начала процедуру окончательного выхода из СНГ

Иран сегодня: паники нет, протестов нет, а будущее?

 Иран сегодня: паники нет, протестов нет, а будущее?

Два судна попали под обстрел в Ормузском проливе

МЭА предложило высвободить рекордный объем нефти из резервов

 МЭА предложило высвободить рекордный объем нефти из резервов

В Сенате заявили, что США ежедневно тратят $900 млн на операцию против Ирана

 В Сенате заявили, что США ежедневно тратят $900 млн на операцию против Ирана

Что случилось этой ночью: среда, 11 марта

Средства ПВО Саудовской Аравии сбили семь иранских баллистических ракет

КСИР начал новую волну ударов по объектам США и Израиля

 КСИР начал новую волну ударов по объектам США и Израиля

США уничтожили 16 иранских минных заградителей в районе Ормузского пролива
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8623 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 608 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });