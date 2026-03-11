Министры G7 поддержали идею использования нефти из стратегических резервов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министры энергетики стран G7 выразили поддержку идее принятия упреждающих мер, в частности использования нефтяных стратегических резервов, из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на коммюнике министров.

Согласно документу, выдержки из которого приводит агентство, министры "дали принципиальное согласие на применение проактивных мер, в том числе на использование стратегических резервов".

Они также отметили, что "внимательно следят за тенденциями на энергетическом рынке и координируют свои действия в рамках G7", а также с международными партнерами и странами-членами Международного энергетического агентства (МЭА).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "Группы семи" постепенно начинают склоняться к идее об использовании нефти из своих стратегических резервов.

32 страны, являющиеся членами МЭА, держат стратегические запасы нефти в рамках коллективной системы реагирования на чрезвычайные ситуации, созданной для преодоления кризисов на нефтяном рынке. Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти.