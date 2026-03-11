Военные Ирана анонсировали удары по банкам США и Израиля на Ближнем Востоке

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Военные Ирана заявили, что планируют наносить удары по принадлежащим Израилю и США экономическим объектам на Ближнем Востоке в ответ на аналогичные действия противников, сообщает в среду агентство "Тасним".

"Прошлой ночью террористическая армия США и жестокий сионистский режим... атаковали один из иранских банков. Такие незаконные действия открыли нам возможность наносить удары по региональным экономическим центрам и банкам, принадлежащим США и сионистскому режиму", - приводит агентство заявление представителя иранского военного командования.

В заявлении подчеркивается, что люди в ближневосточном регионе, если хотят обеспечить свою безопасность, должны держаться как минимум в одном километре от банков.