Поиск

Япония начнет высвобождение запасов нефти 16 марта

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Япония начнет высвобождение своих запасов нефти в ближайший понедельник, сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити, слова которой передает японский государственный медиахолдинг NHK.

"Вечером 11 марта премьер-министр Такаити заявила журналистам, что в ответ на эскалацию ситуации в Иране Япония намерена самостоятельно начать высвобождать свои нефтяные запасы уже 16 марта", - говорится в сообщении NHK.

Как сообщалось, во вторник страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА), куда входит и Япония, провели внеочередное совещание, чтобы оценить ситуацию на мировом рынке нефти для принятия решения о высвобождении ее стратегических резервов. По данным The Wall Street Journal, агентство рекомендовало направить на рынок рекордный объем из запасов - более 182 млн баррелей, высвобожденных в 2022 году в начале российско-украинского конфликта.

Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.

МЭА Япония Иран Санаэ Такаити
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Росатом" сообщил, что на площадке АЭС Бушер" в Иране осталось около 450 человек

Добыча восстановлена на месторождении Тенгиз после приостановки в январе

Молдавия начала процедуру окончательного выхода из СНГ

 Молдавия начала процедуру окончательного выхода из СНГ

Иран сегодня: паники нет, протестов нет, а будущее?

 Иран сегодня: паники нет, протестов нет, а будущее?

Два судна попали под обстрел в Ормузском проливе

МЭА предложило высвободить рекордный объем нефти из резервов

 МЭА предложило высвободить рекордный объем нефти из резервов

В Сенате заявили, что США ежедневно тратят $900 млн на операцию против Ирана

 В Сенате заявили, что США ежедневно тратят $900 млн на операцию против Ирана

Что случилось этой ночью: среда, 11 марта

Средства ПВО Саудовской Аравии сбили семь иранских баллистических ракет

КСИР начал новую волну ударов по объектам США и Израиля

 КСИР начал новую волну ударов по объектам США и Израиля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 610 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8623 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });