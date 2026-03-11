Япония начнет высвобождение запасов нефти 16 марта

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Япония начнет высвобождение своих запасов нефти в ближайший понедельник, сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити, слова которой передает японский государственный медиахолдинг NHK.

"Вечером 11 марта премьер-министр Такаити заявила журналистам, что в ответ на эскалацию ситуации в Иране Япония намерена самостоятельно начать высвобождать свои нефтяные запасы уже 16 марта", - говорится в сообщении NHK.

Как сообщалось, во вторник страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА), куда входит и Япония, провели внеочередное совещание, чтобы оценить ситуацию на мировом рынке нефти для принятия решения о высвобождении ее стратегических резервов. По данным The Wall Street Journal, агентство рекомендовало направить на рынок рекордный объем из запасов - более 182 млн баррелей, высвобожденных в 2022 году в начале российско-украинского конфликта.

Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.