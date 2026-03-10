Глава МЭА созвал экстренное заседание в связи с ситуацией с поставками нефти в мире

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) собирается на внеочередное заседание в связи с кризисом поставок нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает во вторник Associated Press.

"Глава МЭА Фатих Бироль во вторник созвал 30 государств-членов агентства для переговоров, чтобы оценить безопасность поставок нефти и принять последующее решение о том, стоит ли экстренно высвободить запасы нефти стран в условиях, когда ситуация на Ближнем Востоке "создает существенные и растущие риски" для нефтяного рынка", - пишет агентство.

Участники МЭА, включая США, в настоящее время располагают более чем 1,2 млрд баррелей государственных запасов нефти на случай непредвиденных обстоятельств. Ранее агентство организовало встречу с министрами энергетики стран G7 в штаб-квартире в Париже.

В связи с ударами США и Израиля по Ирану возникла проблема с проходом коммерческих судов по Ормузского проливу, который в настоящее время заблокировали ВМС Ирана.

Накануне президент США Дональд Трамп обещал нарастить удары в 20 раз, если Тегеран не прекратит препятствовать транспортировке нефти через пролив. Кроме того, американская администрация выразила готовность сопровождать суда.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через него осуществляется примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.