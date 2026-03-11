Поиск

UBS просит суд снять с него ответственность за сотрудничество Credit Suisse с нацистами

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Швейцарский банк UBS AG попросил суд в США ограничить его ответственность по возможным новым искам к вошедшему в его состав в 2023 году Credit Suisse, в связи с возможными связями поглощенного банка с нацистами во время Второй мировой войны, передает Reuters.

Юрист UBS Дэвид Бернс попросил у окружного судьи в Бруклине Эдварда Кормана дать разъяснение о том, что достигнутое в 1999 году соглашение об урегулировании претензий на сумму $1,25 млрд покрывает "все прошлые, настоящие и будущие" иски, связанные с Холокостом и Второй мировой. Такая сумма уже выплачена более чем 450 тысячам жертв нацистского режима и их родственников.

Уже после заключения того соглашения было обнаружено, что порядка 890 банковских счетов в Credit Suisse могут иметь связи с нацистами. UBS опасается, что расследование может привести к новым претензиям.

Как ранее рассказал журналистам председатель юридического комитета Сената США Чарльз Грассли, указанные счета в том числе принадлежали сотрудникам Министерства иностранных дел нацистской Германии, организовывавшим депортацию евреев в концлагеря, а также были связаны с SS и неназванным германским производителем вооружений.

Юрист Центра Симона Визенталя Фейт Гей заявила, что UBS не угрожают новыми исками, а просьба банка к судье охватывает слишком широкий диапазон возможных претензий.

Как отмечает Reuters, запрос UBS в том числе связан с требованием юриста Нила Барофски, ведущего расследование связей Credit Suisse с нацистами, предоставить для расследования около 150 документов. Банк отказывается это сделать, ссылаясь на требования конфиденциальности отношений с клиентами. По словам представителей банка, они уже дали юристу доступ к 16,5 млн документов и готовы предоставить указанные файлы, но только если суд даст требуемое разъяснение об ограничении ответственности.

