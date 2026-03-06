Италия закрыла посольство в Тегеране

Дипмиссия продолжит работу из Баку

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Итальянские власти приняли решение временно закрыть посольство в Иране, дипмиссия продолжит работу из Азербайджана, сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни.

"В целях безопасности мы закрыли посольство Италии в Тегеране. Группа из примерно 50 итальянцев во главе с нашим послом в Иране уже пересекла границу с Азербайджаном (через сухопутную ирано-азербайджанскую границу - ИФ). Мы продолжим поддерживать дипломатические отношения с Тегераном для защиты оставшихся в Иране итальянцев и наших национальных интересов. Посольство продолжит работу из Баку", - написал Таяни в соцсетях.