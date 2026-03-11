Поиск

Армения и США подпишут соглашение о начале практической реализации "Маршрута Трампа"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Армения и США скоро подпишут соглашение о начале практического этапа реализации проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP), сообщил в Европарламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Проект TRIPP в настоящее время находится в этапе кристаллизации. 13 января правительства Армении и США приняли совместное заявление о рамках реализации проекта TRIPP. И в очень скором времени Армения и США подпишут соответствующее соглашение, которым будет дан практический старт проекта", - сказал он.

По его словам, реализация проекта откроет новые транспортные возможности с востока на запад и с севера на юг, что полностью отвечает интересам Армении.

"Армения готова сегодня по действующим инфраструктурам обеспечить также автомобильную связь западных районов Азербайджана с Нахичеванью", - сказал Пашинян.

В августе 2025 года в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечается, что Ереван будет работать с Вашингтоном и некоторыми третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP на армянской территории. В рамках реализации проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры.

Пашинян затем заявлял, что США инвестировали $140 млн в рамках подготовительного этапа проекта TRIPP.

Проект TRIPP свяжет основную территорию Азербайджана с эксклавом - Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км.

В начале февраля группа экспертов американской инженерно-консультационной компании AECOM посетила Армению для начала работ по обследованию участка под реализацию проекта TRIPP. Работа будет включать в себя технико-экономическое обоснование и разработку предложений по созданию железной дороги и другой инфраструктуры.

Ранее Армения и США договорились о создании совместного предприятия по развитию транспортных путей в Армении в рамках реализации проекта TRIPP. Также в рамках этого проекта будут соединены энергетические системы Армении и Азербайджана.

