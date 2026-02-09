Вэнс ожидает кардинальной трансформации Южного Кавказа благодаря реализации в Армении "Маршрута Трампа"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Реализация проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP) кардинально изменит регион Южного Кавказа, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Проект TRIPP принесет кардинальную трансформацию в этот регион, откроется новый мир для международной торговли, транзита и потоков энергии. Это обеспечит беспрецедентную связь между Арменией и соседними странами", - сказал Вэнс на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в понедельник в Ереване.

Со своей стороны Пашинян заявил, что проект TRIPP, "кроме серьезных дивидендов мира, будет иметь региональное и глобальное значение, развивая беспрепятственную коммуникацию с Запада на Восток". "Мы обсудили сегодня перспективы полной деблокады нашего региона. И в этом контексте придаем огромную важность логическому завершению диалога между Арменией и Турцией, в том числе открытию железной дороги Гюмри (Армения) - Карс (Турция)", - отметил Пашинян.

Он заявил, что визит Вэнса в Армению "имеет историческое важность и проходит на фоне беспрецедентных реалий установления мира и стабильности на Южном Кавказе, отражает глубину крепкого и стратегического сотрудничества между Арменией и США".

"Я также рассказал вице-президенту США о положительных процессах на Южном Кавказе и деталях диалога с президентом Азербайджана в Абу-Даби, которые были направлены на возможные новые шаги по укреплению мира между нашими странами", - сказал премьер Армении.

В августе 2025 года в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечается, что Ереван будет работать с Вашингтоном и некоторыми третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP на армянской территории. В рамках реализации проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры.

Ранее Пашинян заявлял, что США инвестировали $140 млн в рамках подготовительного этапа проекта TRIPP.

Проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" свяжет основную территорию Азербайджана с эксклавом - Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км.

В начале феврале в Армении находилась группа экспертов американской инженерно-консультационной компании AECOM для начала работ по обследованию участка под реализацию проекта TRIPP. В частности, работа включала в себя технико-экономическое обоснование и разработку предложений по созданию железной дороги и другой инфраструктуры