Поиск

Вэнс ожидает кардинальной трансформации Южного Кавказа благодаря реализации в Армении "Маршрута Трампа"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Реализация проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP) кардинально изменит регион Южного Кавказа, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Проект TRIPP принесет кардинальную трансформацию в этот регион, откроется новый мир для международной торговли, транзита и потоков энергии. Это обеспечит беспрецедентную связь между Арменией и соседними странами", - сказал Вэнс на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в понедельник в Ереване.

Со своей стороны Пашинян заявил, что проект TRIPP, "кроме серьезных дивидендов мира, будет иметь региональное и глобальное значение, развивая беспрепятственную коммуникацию с Запада на Восток". "Мы обсудили сегодня перспективы полной деблокады нашего региона. И в этом контексте придаем огромную важность логическому завершению диалога между Арменией и Турцией, в том числе открытию железной дороги Гюмри (Армения) - Карс (Турция)", - отметил Пашинян.

В миреЕреван заинтересован в вовлеченности Евросоюза в проекте "Маршрут Трампа"Читать подробнее

Он заявил, что визит Вэнса в Армению "имеет историческое важность и проходит на фоне беспрецедентных реалий установления мира и стабильности на Южном Кавказе, отражает глубину крепкого и стратегического сотрудничества между Арменией и США".

"Я также рассказал вице-президенту США о положительных процессах на Южном Кавказе и деталях диалога с президентом Азербайджана в Абу-Даби, которые были направлены на возможные новые шаги по укреплению мира между нашими странами", - сказал премьер Армении.

В августе 2025 года в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечается, что Ереван будет работать с Вашингтоном и некоторыми третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP на армянской территории. В рамках реализации проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры.

Ранее Пашинян заявлял, что США инвестировали $140 млн в рамках подготовительного этапа проекта TRIPP.

Проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" свяжет основную территорию Азербайджана с эксклавом - Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км.

В начале феврале в Армении находилась группа экспертов американской инженерно-консультационной компании AECOM для начала работ по обследованию участка под реализацию проекта TRIPP. В частности, работа включала в себя технико-экономическое обоснование и разработку предложений по созданию железной дороги и другой инфраструктуры

США Армения Джей Ди Вэнс Никол Пашинян Южный Кавказ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС ищет способ включить гарантии членства Украины в Евросоюзе в соглашение по урегулированию

 ЕС ищет способ включить гарантии членства Украины в Евросоюзе в соглашение по урегулированию

Что произошло за день: понедельник, 9 февраля

Президент Мексики пообещала расширить гуманитарную поддержку Кубы

 Президент Мексики пообещала расширить гуманитарную поддержку Кубы

Вэнс анонсировал $9 млрд американских инвестиций в ядерную энергетику Армении

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

МАГАТЭ проинспектирует ряд ядерных объектов в Иране

 МАГАТЭ проинспектирует ряд ядерных объектов в Иране

В Иране допустили отказ от обогащенного до 60% урана в обмен на отмену санкций

 В Иране допустили отказ от обогащенного до 60% урана в обмен на отмену санкций

Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда

 Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда

Российские авиакомпании начали менять полетные программы на Кубу

 Российские авиакомпании начали менять полетные программы на Кубу

Израиль предупредил США о возможности нанесения самостоятельного удара по Ирану
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8354 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });