Поиск

Энергосистемы Армении и Азербайджана объединят в рамках TRIPP

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Энергетические системы Армении и Азербайджана будут присоединены друг к другу в рамках проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP), заявил на правительственном часе в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Однозначно, энергетические системы Армении и Азербайджана будут присоединены друг к другу и взаимно, на тех же условиях, будут пользоваться возможностями экспорта и импорта электроэнергии", - сказал он.

Армения и США в середине января договорились о создании совместного предприятия по развитию транспортных путей в Армении в рамках реализации проекта TRIPP.

Компания TRIPP Development займется обеспечением развития инфраструктуры TRIPP, при этом контролироваться она будет США. В "дорожной карте" проекта, опубликованной американским внешнеполитическим ведомством, уточняется, что Армения намерена предложить США долю в компании в размере 74%, а за собой оставить 26%. В будущем доля армянской стороны может возрасти до 49%.

Проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" свяжет основную территорию Азербайджана с эксклавом - Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км.

В августе 2025 года в Вашингтоне премьер-министр Армении, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечается, что Ереван будет работать с Вашингтоном и некоторыми третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP на армянской территории. В рамках реализации проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры.

Пашинян заявлял, что США инвестировали $140 млн в рамках подготовительного этапа проекта TRIPP.

Дональд Трамп Армения Азербайджан Ильхам Алиев Никол Пашинян TRIPP
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заверил, что не будет применять силу для получения контроля над Гренландией

 Трамп заверил, что не будет применять силу для получения контроля над Гренландией

Дональд Трамп стремится к немедленным переговорам по покупке Гренландии

Трамп считает, что в ближайшие полгода Венесуэла заработает больше, чем за последние 20 лет

Маск планирует вывести SpaceX на биржу к июлю

 Маск планирует вывести SpaceX на биржу к июлю

США ожидают, что в мероприятии по поводу учреждения Совета мира примут участие 35 стран

Госдума отклонила проект об обязательной фотофиксации капремонта

Трамп прибыл в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе

 Трамп прибыл в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе

Президент Финляндии заявил о создании Европой более сильного НАТО

 Президент Финляндии заявил о создании Европой более сильного НАТО

Уиткофф заявил, что на четверг запланирована его встреча с Путиным

 Уиткофф заявил, что на четверг запланирована его встреча с Путиным

Рютте согласен с Трампом, что надо обеспечить безопасность Арктики из-за влияния РФ и КНР
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8213 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });