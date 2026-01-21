Энергосистемы Армении и Азербайджана объединят в рамках TRIPP

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Энергетические системы Армении и Азербайджана будут присоединены друг к другу в рамках проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP), заявил на правительственном часе в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Однозначно, энергетические системы Армении и Азербайджана будут присоединены друг к другу и взаимно, на тех же условиях, будут пользоваться возможностями экспорта и импорта электроэнергии", - сказал он.

Армения и США в середине января договорились о создании совместного предприятия по развитию транспортных путей в Армении в рамках реализации проекта TRIPP.

Компания TRIPP Development займется обеспечением развития инфраструктуры TRIPP, при этом контролироваться она будет США. В "дорожной карте" проекта, опубликованной американским внешнеполитическим ведомством, уточняется, что Армения намерена предложить США долю в компании в размере 74%, а за собой оставить 26%. В будущем доля армянской стороны может возрасти до 49%.

Проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" свяжет основную территорию Азербайджана с эксклавом - Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км.

В августе 2025 года в Вашингтоне премьер-министр Армении, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечается, что Ереван будет работать с Вашингтоном и некоторыми третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP на армянской территории. В рамках реализации проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры.

Пашинян заявлял, что США инвестировали $140 млн в рамках подготовительного этапа проекта TRIPP.