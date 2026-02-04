Поиск

Лидеры Армении и Азербайджана готовы продолжать укрепление мира между странами

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Абу-Даби подтвердили готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира и стабильности между двумя странами и договорились поддерживать контакты в целях содействия процессу двусторонней нормализации, сообщает сайт президента Азербайджана.

"Стороны приветствовали прогресс, достигнутый в реализации итогов Вашингтонского мирного саммита (8 августа 2025 года - ИФ), состоявшегося при содействии и участии президента США Дональда Трампа. Они отметили важность сохранения позитивной динамики в продвижении процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе", - отмечается в сообщении.

Лидеры двух стран признали, что общества двух стран уже ощущают реальные выгоды от мира. "Алиев и Пашинян выразили удовлетворение началом двусторонней торговли и продолжающимся экспортом нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также транзитом зерна и других товаров из третьих стран в Армению через территорию Азербайджана. Стороны договорились продолжить изучение возможностей расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - подчеркивается в сообщении.

Они также приветствовали взаимные визиты представителей гражданского общества и согласились с необходимостью расширения мер по укреплению доверия.

"Президент Алиев и премьер Пашинян обсудили реализацию проекта TRIPP и других проектов по развитию транспортного сообщения. Они подтвердили свою готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира и стабильности между своими странами и договорились поддерживать контакты в целях содействия процессу двусторонней нормализации", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба правительства Армении сообщила, что на встрече в Абу-Даби стороны договорились изучить возможности по расширению двусторонней торговли и экономического сотрудничества, условились продолжить работу по укреплению мира.

Лидеры "приветствовали прогресс в реализации достигнутых в Вашингтоне соглашений, отметили важность поддержания и продвижения позитивной динамики процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в двустороннем формате". "Стороны признали, что оба общества в своей повседневной жизни ощущают реальные преимущества мира", - заявили в Ереване.

Пашинян и Алиев выразили удовлетворение началом двусторонней торговли и продолжением экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также транзитом зерна и других товаров из третьих стран через территорию двух стран.

Пашинян в Абу-Даби примет участие в церемонии вручения премии "Zayed" за человеческое братство (Zayed Award for Human Fraternity) 2026 года.

Азербайджан Ильхам Алиев США Никол Пашинян Абу-Даби Армения Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ученые зафиксировали снижение толщины льда в Северном Ледовитом океане

Что случилось этой ночью: среда, 4 февраля

США согласились перенести переговоры с Ираном из Турции в Оман

Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ обжаловал пожизненный приговор

Трамп заявил, что США прямо сейчас ведут переговоры с Ираном

 Трамп заявил, что США прямо сейчас ведут переговоры с Ираном

Трамп подписал прекращающий шатдаун законопроект о финансировании правительства

Трамп заявил, что Путин сдержал обещание о приостановке ударов по украинским городам

 Трамп заявил, что Путин сдержал обещание о приостановке ударов по украинским городам

Палата представителей США одобрила законопроект, прекращающий шатдаун

 Палата представителей США одобрила законопроект, прекращающий шатдаун

Эстонские власти задержали контейнеровоз, направлявшийся в РФ

НАТО готовит оборонную миссию в Арктике на фоне событий вокруг Гренландии

 НАТО готовит оборонную миссию в Арктике на фоне событий вокруг Гренландии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8315 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });