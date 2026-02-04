Лидеры Армении и Азербайджана готовы продолжать укрепление мира между странами

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Абу-Даби подтвердили готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира и стабильности между двумя странами и договорились поддерживать контакты в целях содействия процессу двусторонней нормализации, сообщает сайт президента Азербайджана.

"Стороны приветствовали прогресс, достигнутый в реализации итогов Вашингтонского мирного саммита (8 августа 2025 года - ИФ), состоявшегося при содействии и участии президента США Дональда Трампа. Они отметили важность сохранения позитивной динамики в продвижении процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе", - отмечается в сообщении.

Лидеры двух стран признали, что общества двух стран уже ощущают реальные выгоды от мира. "Алиев и Пашинян выразили удовлетворение началом двусторонней торговли и продолжающимся экспортом нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также транзитом зерна и других товаров из третьих стран в Армению через территорию Азербайджана. Стороны договорились продолжить изучение возможностей расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - подчеркивается в сообщении.

Они также приветствовали взаимные визиты представителей гражданского общества и согласились с необходимостью расширения мер по укреплению доверия.

"Президент Алиев и премьер Пашинян обсудили реализацию проекта TRIPP и других проектов по развитию транспортного сообщения. Они подтвердили свою готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира и стабильности между своими странами и договорились поддерживать контакты в целях содействия процессу двусторонней нормализации", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба правительства Армении сообщила, что на встрече в Абу-Даби стороны договорились изучить возможности по расширению двусторонней торговли и экономического сотрудничества, условились продолжить работу по укреплению мира.

Лидеры "приветствовали прогресс в реализации достигнутых в Вашингтоне соглашений, отметили важность поддержания и продвижения позитивной динамики процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в двустороннем формате". "Стороны признали, что оба общества в своей повседневной жизни ощущают реальные преимущества мира", - заявили в Ереване.

Пашинян и Алиев выразили удовлетворение началом двусторонней торговли и продолжением экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также транзитом зерна и других товаров из третьих стран через территорию двух стран.

Пашинян в Абу-Даби примет участие в церемонии вручения премии "Zayed" за человеческое братство (Zayed Award for Human Fraternity) 2026 года.