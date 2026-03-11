Поиск

Microsoft поддержала ИИ-стартап Anthropic в тяжбе с Пентагоном

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. поддержала ИИ-стартап Anthropic в судебном разбирательстве с Пентагоном, в рамках которого он оспаривает решение военного ведомства включить его в список ненадежных поставщиков, сообщает Financial Times.

Microsoft предупредила, что "радикальные и беспрецедентные" действия против стартапа будут иметь "широкие негативные последствия" для американской технологической отрасли. Компания призвала к временному запрету на исполнение решения министерства обороны о признании Anthropic фактором риска для цепочки поставок, пока суд рассматривает иск стартапа.

Также Microsoft заявила, что ее "позиция заключается в том, что ИИ должен быть сосредоточен на законных и надлежащим образом защищенных вариантах использования". Искусственный интеллект "не должен использоваться для проведения внутреннего массового наблюдения или для создания в стране ситуации, когда автономные машины могут самостоятельно начать войну", заявили в компании.

Anthropic подал в суд на Пентагон и главу ведомства Пита Хегсета, оспаривая их решение включить компанию в список ненадежных поставщиков после того, как стартап отказался выполнить требование отменить все ограничения на использование технологий компании военными. Компания была признана ненадежной после того, как в конце февраля президент США Дональд Трамп объявил, что федеральное правительство прекращает работать с Anthropic и вносит ее в разряд поставщиков, представляющих "риск для американских цепочек безопасности".

Такое решение ставит под угрозу контракт компании с ведомством на сумму $200 млн и запрещает государственным подрядчикам использовать ее технологии в проектах, связанных с вооруженными силами США.

В Anthropic считают, что, приняв такое решение, власти США вышли за пределы своих законных полномочий. ИИ-стартап просит суд признать действия администрации Трампа незаконными, отмечая, что это дело имеет важное значение для других компаний, которые также могут расходиться во мнениях с государством.

Вскоре после того, как Anthropic подала судебный иск, 37 ИИ-специалистов из конкурирующих OpenAI и Google направили в суд заявление в поддержку стартапа.

