Пентагон включил Anthropic в список ненадежных поставщиков

Компания оспорит это решение в суде

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Пентагон официально включил ИИ-стартап Anthropic в список ненадежных поставщиков, компания заявила о намерении оспорить это решение в суде. Обычно в список ненадежных поставщиков власти США включают компании из недружественных государств, пишет The Wall Street Journal.

"Мы не считаем это решение юридически обоснованным и не видим другого выбора, кроме как оспорить его в суде", - заявил главный исполнительный директор Anthropic Дарио Амодей.

Включение Anthropic в список компаний, представляющих "риск для американских цепочек безопасности", ставит под угрозу ее контракт с ведомством на сумму $200 млн, а также запрещает государственным подрядчикам использовать ее технологии в проектах, связанных с вооруженными силами США. Компании, однако, по-прежнему могут применять ИИ-инструменты Anthropic в проектах, не имеющих отношения к Пентагону, отметил Амодей.

Anthropic разошлась во мнениях с американскими властями по вопросу о том, как ее технологии могут использоваться военными. В конце февраля президент США Дональд Трамп объявил, что федеральное правительство прекращает работать с компанией и вносит ее в разряд ненадежных поставщиков.

Такое решение было принято Трампом в связи с тем, что Anthropic отказалась идти на уступки Министерству обороны США, требующему от компании снятия всех ограничений на использование ее технологий военными. Глава Anthropic Дарио Амодей заявил, что компания не разрешает использовать свои ИИ-модели в сценариях, связанных с массовым наблюдением внутри страны или автономными системами вооружения.

Спустя несколько часов после объявления Трампа о прекращении работы с Anthropic США начали атаку на Иран с использованием ИИ-инструментов компании, пишет WSJ. Ранее также стало известно, что Claude использовался США в операции по захвату экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро

